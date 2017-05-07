У Нігерії ісламісти відпустили з полону близько 80 викрадених школярок

Ісламістське воєнізоване угрупування "Боко Харам" відпустило десятки дівчаток шкільного віку, захоплених на північному сході Нігерії три роки тому. Про це повідомила нігерійська влада, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Дівчаток звільнили, як повідомляється, після переговорів бойовиків "Боко Харам" з урядом.

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Всього бойовиками три роки тому було захоплено 276 дівчаток. До того як стало відомо про звільнення останньої групи, вважали зниклими 195.

Точно кількість звільнених поки не називається, але їх не менше 80.

Новинний веб-сайт Sahara Reporters повідомляє з посиланням на свої джерела, що дівчата перебувають зараз у місті Банки в штаті Борно, на сході країни, в очікуванні літака.

Їх повинні відвезти в безпечне місце і розпитати про те, що з ними сталося, після чого вони зможуть повернутися у свої сім'ї.

Як заявив у березні президент Нігерії Мухаммаду Бухарі, уряд країни підтримує постійний контакт і веде переговори з бойовиками через посередників, домагаючись звільнення полонених.

Бойовики "Боко Харам" звільняють викрадених підлітків невеликими групами. У жовтні минулого року після переговорів з "Червоним хрестом" бойовики відпустили 21 дівчинку. Ще приблизно 50 дівчаткам вдалося втекти.

Судячи з їхніх розповідей, багатьох з викрадених дівчат бойовики змусили прийняти іслам і вийти заміж за своїх викрадачів. Багато повернулися з полону з дітьми на руках.

За сім років існування угруповання "Боко Харам" її бойовики викрали тисячі осіб.

За даними уряду, за ці роки від рук бойовиків загинули понад 30 тисяч людей.