Обама: Путін все ще має вплив

Президент США Барак Обама уявляє російського прем`єра Володимира Путіна як керівника, який, з одного боку, використовує старі методи ведення справ, а з іншого - користується новими.

"Однією ногою (Путін) стоїть на старих методах ведення справ, а другою - на нових", - сказав президент США в інтерв`ю агентству Assotiated Press у четвер, за кілька днів перед поїздкою до Росії, не уточнивши, що він називає старими і новими методами.

Під час візиту до Москви Обама зустрінеться з президентом РФ Дмитром Медведєвим і прем`єром Володимиром Путіним.

За словами американського лідера, однією з причин проведення зустрічей з російськими керівниками для нього стало бажання дати зрозуміти Москві, що теза про повернення часів "холодної війни" між РФ і США застаріла.

Зазначивши, що екс-президент Путін "все ще має вплив", Обама сказав, що США також налагоджують дуже добрі відносини з Медведєвим. За словами президента, продуктивно триває діалог з Росією у сфері ядерного роззброєння.

Обама спростував заяви, що Росія перешкоджає тискові Сполучених Штатів на КНДР і Іран, заявивши, що і РФ, і США "дуже добре співпрацюють" з проблем цих держав.

РІА "Новости"