Школярі в Росії можуть складати іспити тільки російською мовою

Касаційна колегія Верховного суду (ВС) РФ у цивільних справах у четвер відхилила скаргу мешканки Казані Аїди Камалової, яка стверджувала, що проведення державної (підсумкової) атестації російською мовою порушує права її неповнолітньої доньки, передає кореспондент РІА "Новости".

Таким чином, колегія визнала законність рішення суду першої інстанції, що відхилив позов.

Мати дівчинки, яка вчиться в освітній установі Казані, де основною мовою навчання є татарська, вважає, що випускні іспити мають проводитися і рідною мовою. У позові вона оскаржила пункт 5 Положення про форми і порядок проведення підсумкової атестації, згідно з яким старшокласник складає випускні іспити тільки російською мовою.

Позивачі також подали до суду лист президента Татарстану Мінтімера Шаймієва з відповіддю міністра освіти Росії Андрія Фурсенка, в якому голова республіки підтвердив згоду перекласти єдиний державний іспит (ЄДІ) татарською, взявши на себе всі необхідні витрати. Фурсенко Шаймієву відмовив.

Представник Міносвіти зазначила в суді, що згідно з федеральним компонентом державного освітнього стандарту, випускники освітніх установ Росії повинні вміти вести діалог і перекладати з рідної мови на російську тексти різних типів.

Прокурор у свою чергу додала, що, на її думку, позивачі не навели нових доказів, а тим, які вони заявили на засіданні, суд вже дав правову оцінку.