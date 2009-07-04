Подвійного громадянства в Німеччині не буде - ЗМІ
11:30, 04 липня 2009Світ
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Дітям іноземців доведеться обирати
Депутати від правлячої в Німеччині коаліції ХДС/ХСС і СДПН відкинули пропозицію «зелених» ввести в країні подвійне громадянство.
Як повідомляє Deutsche Welle, відповідно до реформи, проведеної в 2000 році, діти іноземців, окрім громадянства батьків, автоматично отримують німецьке громадянство, якщо вони народжуються в Німеччині. Пізніше, у віці від 18 до 23 років, вони повинні вирішити, яке з цих громадянств залишити.
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