Подвійного громадянства в Німеччині не буде - ЗМІ

Депутати від правлячої в Німеччині коаліції ХДС/ХСС і СДПН відкинули пропозицію «зелених» ввести в країні подвійне громадянство.

Як повідомляє Deutsche Welle, відповідно до реформи, проведеної в 2000 році, діти іноземців, окрім громадянства батьків, автоматично отримують німецьке громадянство, якщо вони народжуються в Німеччині. Пізніше, у віці від 18 до 23 років, вони повинні вирішити, яке з цих громадянств залишити.