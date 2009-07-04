Медведєв заявив, що він - проти «безглуздих заборон» на алкоголь

Російська влада готує низку серйозних рішень щодо боротьби з алкоголізацією населення, заявив у суботу президент Росії Дмитро Медведєв, висловившись при цьому проти "безглуздих заборон" на алкоголь.

"Це велика складна тема, вона не може бути вирішена за допомогою безглуздих заборон. Ми вже на це наривалися, але вона може бути вирішена за рахунок цілого комплексу заходів", - сказав Медведєв в ході відеоконференції з учасниками молодіжного форуму "Селігер 2009".

За словами президента РФ, йдеться про нові, сучасні, нормальні програми, які включають нормальне дозвілля, нормальні доходи, які "дозволять людям відпочивати по-людськи, а не просто йти до магазину, купувати пляшку і сидіти тупо на кухні, дивитися червоними очима в телевізор". "Це дуже важливе завдання. Ми до нього повернемося, запропонуємо цілу низку дуже серйозних рішень", - сказав Медведєв.

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