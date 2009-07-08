В іспанському аеропорту п'яний британець роздавав людям тисячі євро

Іспанська поліція затримала в аеропорту п`яного британця за надмірну щедрість, повідомляє «Асошіейтед Прес» з посиланням на міністра внутрішніх справ Іспанії.

За його словами, люди в аеропорту "Сон Сан Хуан" у Пальма-де-Мальорка помітили людину, яка "виглядала як бомж", і повідомили про неї у службу безпеки аеропорту.

Співробітники поліції, які прибули перевірити документи туриста, виявили, що він не лише був сильно п`яний, але і роздаровував тисячі євро, не усвідомлюючи своїх дій, відзначає РІА «Новости».

Виявилося, що затриманий одержав напередодні великий спадок. В аеропорту він став роздавати перехожим гроші. За даними поліції, у гаманці туриста знаходилася сума у 52 тисячі євро у вигляді готівки і дорожніх чеків.

Поліція переконала туриста дати спокій гаманцю і вилетіти на батьківщину.