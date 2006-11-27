В Ірані розбився військовий літак: 38 осіб загинули

У Тегерані сьогодні вранці сталася катастрофа військового літака. Загинули всі 38 чоловік, що знаходилися на борту, зокрема шість членів екіпажу.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними іранських ЗМІ, літак Ан-74 з представниками елітного військового підрозділу Корпусу вартових ісламської революції і членами їх сімей вилетів з тегеранського аеропорту Мехрабад за маршрутом Тегеран-Шираз-Бандер-Аббас.

За інформацією ЗМІ, авіакатастрофа сталася через технічні неполадки.