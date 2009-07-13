Бен Ладен перебрався до Афганістану
00:41, 13 липня 2009Світ
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Пакистан просить США припинити ракетні удари
Лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен перебрався до Афганістану, тому США повинні припинити ракетні удари по пакистанській території. З такою заявою виступив міністр внутрішніх справ Пакистану Рехман Малік в інтерв`ю британській пресі, повідомляє пакистанський телеканал Geo.
"Якби Усама бен Ладен був у Пакистані, ми знали б про це - за останні місяці до районів племен були направлені тисячі наших солдатів", - сказав пакистанський міністр. За словами Р.Маліка, "терорист номер один" ховається в Афганістані, "найімовірніше, в провінції Кунар".
Місяць тому ЦРУ заявляло, що У.бен Ладен ховається на території Пакистану.
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