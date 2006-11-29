Фідель Кастро не прийде на урочистості з нагоди свого 80-ліття
09:33, 29 листопада 2006Світ
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Запрошено 1500 гостей із 76 країн
Кубинський лідер Фідель КАСТРО за станом здоров`я не зможе взяти участь в урочистостях з нагоди його дня народження, повідомило агентство Рейтер.
"Я не в змозі бути там", - йдеться в заяві лідера кубинської революції, яка була зачитана прихильникам Ф.КАСТРО, присутнім на концерті з нагоди його 80-річного ювілею.
Ф.КАСТРО 13 серпня цього року виповнилося 80 років, проте офіційні урочистості були перенесені після того, як кубинський лідер переніс хірургічну операцію. У липні цього року він передав владу своєму брату Раулю КАСТРО.
Більш як 1500 гостей із 76 країн візьмуть участь у заходах з нагоди ювілею кубинського лідера.
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