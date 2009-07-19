В Афганістані розбився російський вертоліт, загинули 16 оcіб

В афганському місті Кандагар розбився вертоліт Мі-8 російської авіакомпанії "Вертикаль-Т", загинули 16 пасажирів, члени екіпажу тяжко поранені.

"При аварії тяжко поранено двох росіян і одного громадянина Білорусії. Росіяни - командир екіпажу і другий пілот, бортмеханік був громадянином Білорусії. Нині вони в канадському госпіталі в Кандагарі", - повідомив РІА “Новости” телефоном співробітник посольства Росії в Кабулі.

Він також заявив, що, за останньою інформацією, в результаті катастрофи 16 людей загинули. Всього ж на борту вертольота була 21 людина.

"Про національність пасажирів достовірної інформації ще немає", - зазначив дипломат. (Раніше з`явилася інформація про те, що загиблі пасажири були громадянами США).

Розслідуванням катастрофи займається адміністрація авіавлади Кандагара і Міждержавний авіаційний комітет.

Як повідомляє Associated Press з посиланням на представників американського військового командування в Афганістані, свідоцтв того, що вертоліт було збито, немає.

Агентство зазначає, що авіакатастрофа сталася неподалік від найбільшої військової бази НАТО Kandahar Air Field.