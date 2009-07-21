Грузія відновила всі об'єкти, зруйновані під час війни з Росією

Грузія відновила всі об`єкти, зруйновані під час російсько-грузинської війни.

Про це на території Тбіліського міжнародного аеропорту повідомив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ під час церемонії відкриття нового цивільного радара, пошкодженого в серпні 2008 року під час серпневої війни, передає ІА "Новини-Грузія".

«Що Росія зруйнувала (у серпні 2008 р.), вже відновили впродовж кількох місяців, і це був останній об`єкт», - заявив М.СААКАШВІЛІ.

Президент Грузії зазначив, що «один з російських літаків, з тих 200, які бомбили Грузію, вивів з ладу систему цивільної авіації і створив проблему безпеки цивільної авіації в масштабах Євразії».

М.СААКАШВІЛІ знову заявив, що добросусідські відносини з Росією можливі лише за умови поваги до суверенітету і кордонів.

«Росія говорить, що ми хочемо добросусідство з Грузією – для цього потрібні мінімум кордони... коли сусід зайняв «кілька кімнат твоєї квартири», і говорить про добросусідство – так не вийде...", - сказав М.СААКАШВІЛІ, зазначивши, що "про це має замислитися кожний грузин".

У церемонії відкриття брали участь також посол Франції в Грузії Ерік ФУРНЬЄ як представник країни, завдяки інвестиціям якої було відновлено радар.