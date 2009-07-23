Киргизія сьогодні обирає Президента

У Киргизії проходять вибори Президента.

Як повідомляє «Лєнта.ру», у виборах зможуть взяти участь 2,8 мільйона громадян Киргизії, які мають право голосу.

На території Киргизії до 20.00 за місцевим часом працюватиме 2251 виборча дільниця. За кордоном для громадян Киргизії відкрито 49 дільниць.

До списків для голосування внесено шість кандидатів, зокрема чинний Президент Курманбек БАКІЄВ і кандидат від опозиції - колишній прем`єр Киргизії, лідер Соціал-демократичної партії Алмаз АТАМБАЄВ.

Згідно із законодавством Киргизії, вибори Президента вважатимуться такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь більш як 50% виборців, включених до списків. Для перемоги в першому турі кандидатові необхідно набрати понад половину голосів виборців, які прийшли на вибори.