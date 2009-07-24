З початку року в світі загинули 59 журналістів

З початку нинішнього року в світі загинули 59 журналістів, повідомила у четвер міжнародна організація Прес Емблем Кемпейн, яка здійснює моніторинг за тим, як дотримуються права представників ЗМІ, передає ІТАР-ТАСС.

Однією з останніх цей список поповнила російська правозахисниця і журналістка Наталія Естемирова, яку вбили на Північному Кавказі 15 липня.

Всього ж, за даними організації, в Росії з початку року загинули 5 журналістів. Першою в списку країн - Мексика, де жертвами наркомафії стали 7 чоловік, у Пакистані, що став майданчиком для терористів, загинули 6 чоловік. По п`ять журналістів загинули в Іраку, на Філіппінах і в Сомалі. Смертельно небезпечними для репортерської професії продовжують залишатися сектор Газа, Гондурас, Колумбія, Афганістан, Гватемала, Непал, Шрі-Ланка, Венесуела, Індія, Індонезія, Кенія, Киргизія і Мадагаскар.