На півдні Китаю через зливи загинули 66 людей
09:27, 30 липня 2009Світ
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Ще десятки тисяч залишили свої домівки
Зливи на півдні Китаю призвели до повеней і обвалів, у результаті яких цього літа загинули, щонайменше, 66 людей і ще десятки тисяч змушені були залишити свої домівки.
Як передає радіо «Свобода» з посиланням на китайські ЗМІ, йдеться про провінції Сичуань, Хунань, Гуйчжоу, Гуансі і Цзянсі.
За попередніми оцінками, дощі на півдні Китаю вже завдали економіці країни збитків на 50 млн. дол.
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