На півдні Китаю через зливи загинули 66 людей

Зливи на півдні Китаю призвели до повеней і обвалів, у результаті яких цього літа загинули, щонайменше, 66 людей і ще десятки тисяч змушені були залишити свої домівки.

Як передає радіо «Свобода» з посиланням на китайські ЗМІ, йдеться про провінції Сичуань, Хунань, Гуйчжоу, Гуансі і Цзянсі.

За попередніми оцінками, дощі на півдні Китаю вже завдали економіці країни збитків на 50 млн. дол.