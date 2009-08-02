Скандал в Англії: до контррозвідки взяли прихильників Аль-Каїди

Скандал у Великій Британії. Там з`явилися повідомлення про те, що британська секретна служба Мі-5 прийняла на роботу кількох прихильників Аль-Каїди. Як повідомляє газета Телеграф, шестеро мусульман, завербованих службою, можливо, мали відношення до терористичної організації. Двоє з них відвідували тренувальні табори в Пакистані, де, ймовірно, вступили в контакт з вербувальниками Аль-Каїди. Усі шестеро вже усунені від роботи. Комісія МВС Британії з тероризму закликала до серйозних розслідувань у порушенні роботи Мі-5.

Эхо Москвы