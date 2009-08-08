Грузія обов'язково доб'ється об'єднання країни - Саакашвілі
12:19, 08 серпня 2009Світ
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"Мирним шляхом і за підтримки світу"
Грузія мирним шляхом і за підтримки світової спільноти обов`язково доб`ється об`єднання країни.
Про це заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ у своєму виступі в місті Горі, передає ІТАР-ТАСС.
За його словами, "складовими частинами цієї мирної боротьби за об`єднання країни стане економічне відродження Грузії, розвиток демократичних інститутів, подальша інтеграція з Європою, створення сприятливих умов абхазам і осетинам для проживання в демократичній Грузії".
М.СААКАШВІЛІ вважає, що світова спільнота підтримує територіальну цілісність Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів.
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