Біля берегів Алжиру затонуло судно з нелегалами

Біля узбережжя Алжиру затонуло невелике судно, на якому до кількох десятків мешканців країни намагалися нелегально дістатися до Європи.

Як передає «Газета.ру», про це повідомляють сьогодні алжирські ЗМІ.

За їх даними, судно, на борту якого перебували нелегали, зіткнулося з катером берегової охорони. Інцидент стався вранці 7 серпня.

За офіційними даними, на затонулому судні перебували 12 осіб. Тіло одного з них вже знайдено. 11 осіб вважаються зниклими без вісті.

Проте за інформацією незалежних джерел, на борту затонулого човна перебувало до 24 осіб. Як повідомляють журналісти, нелегали намагалися вирватися з кільця судів берегової охорони, що оточили човен, скандуючи при цьому: «ми пройдемо або помремо».