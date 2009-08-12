Китай проводить масштабні військові навчання

У Китаї почалися широкомасштабні військові навчання, в яких візьмуть участь близько 50 тис. військовослужбовців китайської армії. До навчань залучаються солдати і офіцери чотирьох бригад, розквартированих в Шеньяні, Ланьчжоу, Цзинані та Гуанчжоу. Особливістю навчань є не тільки їх масштаб, а й те, що вони проходитимуть далеко від постійних місць служби. Солдатів завезуть в незнайому місцевість на 1,2 тис. км від їх бази і видадуть бойові, а не холості боєприпаси, передає Associated Press.

Такі навчання можуть бути корисними в тренуванні швидкого розгортання особового складу у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Китайська армія - найчисленніша в світі, особовий склад якої налічує 2,3 млн. військовослужбовців, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Аналітиків тим часом непокоїть військовий бюджет КНР, який невпинно зростає, - у 2009 р. він збільшився ще на 15% і досяг 480,6 млрд юанів (70,3 млрд дол.).