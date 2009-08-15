Зниклий суховантаж із 15 росіянами знайшовся та знову щез

Суховантаж Arctic Sea з російським екіпажем, який загадково зник два тижні тому в Атлантиці, знаходиться за 400 морських миль (740 кілометрів) від острова Сан-Вісенті, другого за чисельністю населення острова Кабо-Верде.

Про це повідомив 14 серпня голова оборонного відомства острівної держави Педро РЕЙШ, зазначає РІА «Новости».

"Судно знаходиться за 400 морських миль на північ від острова Сан-Вісенті, за межами територіальних вод Кабо-Верде", – цитує слова П.РЕЙША португальське агентство Lusa.

Російське посольство в Кабо-Верде не підтверджує інформацію про те, що суховантаж Arctic Sea з 15 росіянами - членами екіпажу на борту був виявлений поблизу цієї острівної держави в Атлантичному океані, повідомив посол РФ у Кабо-Верде Олександр КАРПУШИН.

Суховантаж Arctic Sea виходив з Фінляндії і мав прибути в алжирський порт Беджайя 4 серпня.

За іншими даними, сигнал визначника координат зниклого судна "Арктік Сі" був втрачений практично одразу після того, як прилад знов запрацював. "Морской бюллетень-Совфрахт" припускає, що сухогруз перебуває в зоні невпевненого прийому.