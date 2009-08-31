Зіткнулися судна з росіянами та українцями: на одному - пожежа

Біля берегів Нідерландів у Північному морі зіткнулися контейнеровози з російським і українським екіпажами.

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Морський бюлетень «Совфрахт».

Як зазначається, в результаті зіткнення судна одержали серйозні пошкодження.

«30 серпня у 20 милях від порту Хук оф Холланд, поблизу Голландії, зіткнулися контейнеровози MSC Nikita і Nirint Pride. У Nikita - пробоїна поряд з машинним відділенням, у Nirint Pride - пошкодження носової частини і пожежа. За останніми даними, Niritn Pride відбуксовано до Роттердаму», - інформує видання.

За даними «Морського бюлетеня», екіпаж Nirint Pride становлять 18 росіян, MSC Nikita - 23 громадяни України.

Невідомо, чи є що постраждалі в результаті зіткнення.