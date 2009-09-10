Радикальних реформ у Російській православній церкві не буде

Керівник Відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви (РПЦ) митрополит ІЛАРІОН спростував слова Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА про те, що Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ нібито має намір "очолити все православ`я”, стати “православним папою”, передає РІА “Новости”.

“Православна церква - це конфедерація незалежних автокефальних церков, кожна з яких очолюється своїм патріархом, архієпископом або митрополитом”, - зазначив ІЛАРІОН.

“Першим серед рівних в цій сім`ї глав предстоятелів православних церков є патріарх Константинопольський”, - наголосив він. ІЛАРІОН також додав, що ця першість жодним чином не заперечується і не буде заперечуватись Російською православною церквою.

За його словами, також не буде жодної радикальної перебудови РПЦ.

“Святійший патріарх КИРИЛ дуже ясно показав, що він продовжуватиме лінію своїх попередників святішого патріарха Алексія, Пімена. Жодної радикальної перебудови в церкві не очікується. Жодних радикальних реформ не буде", - сказав митрополит ІЛАРІОН.

Як повідомляв УНІАН, у розміщеному на офіційному сайті Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) інтерв’ю Патріарх ФІЛАРЕТ заявив, що предстоятель РПЦ КИРИЛ хоче перебудувати православну церкву за зразком католицької. «Я його пам’ятаю ще архімандритом. Він і тоді, і дотепер перебуває під впливом величі католицької церкви. Зовнішньої величі», - сказав Патріарх ФІЛАРЕТ.

«...Якщо про єдність говорити у такому ключі, як це говорить Патріарх КИРИЛ, то це нагадує ідеї католиків. Бо такими є католицька церква, її ідеологія – у них один глава на весь світ». Натомість «...у православ’ї побудова структури церкви інша, і кожен народ має свого предстоятеля, свою помісну церкву... Не може бути такого, щоб уся повнота вселенського православ’я була під однією особою. Але ж саме цим марить патріарх КИРИЛ – очолити все православ’я, стати «православним папою», - вважає ФІЛАРЕТ.

«Якби не наша церква (УПЦ КП – УНІАН), то вони б досягли цього – можливо б і митрополита ВОЛОДИМИРА усунули, і права УПЦ МП урізали, і Київ позбавили б свого архієрея, приєднавши древню Київську кафедру до молодшої Московської», - додав він. Тоді б, за його словами, «Московський патріарх підпорядкував би собі не тільки православних на колишній території Радянського Союзу. Вони б підпорядкували собі православних в Європі, Америці, Австралії». «І такі наміри зараз розробляються», - сказав Патріарх.