Філарет знає, чим насправді марить Кирил

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ хоче перебудувати православну церкву за зразком католицької.

Про це заявив Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ в інтерв’ю, розміщеному на офіційному сайті Української православної церкви Київського патріархату.

«Я його пам’ятаю ще архімандритом. Він і тоді, і дотепер перебуває під впливом величі католицької церкви. Зовнішньої величі», - сказав Патріарх ФІЛАРЕТ.

За його словами, Патріарху КИРИЛУ імпонують розлога організація та чітка структура римо-католиків. «Саме ця зовні чітка й міцно організована структура католицької церкви його давно приваблює. Він нею надихається і хоче перебудувати за її зразком і православну церкву», - зазначив ФІЛАРЕТ.

Водночас він висловив переконання, що якщо Патріарх КИРИЛ «перенесе цю структуру на православний грунт, він перестане бути православним».

«А якщо про єдність говорити у такому ключі, як це говорить Патріарх КИРИЛ, то це нагадує ідеї католиків. Бо такими є католицька церква, її ідеологія – у них один глава на весь світ», - зазначив Патріарх ФІЛАРЕТ. За його словами, «у православ’ї побудова структури церкви інша, і кожен народ має свого предстоятеля, свою помісну церкву». «Не може бути такого, щоб уся повнота вселенського православ’я була під однією особою. Але ж саме цим марить патріарх КИРИЛ – очолити все православ’я, стати «православним папою», - вважає Патріарх ФІЛАРЕТ.

Він також додав, що колись «врешті-решт Українська Церква об’єднається, нехай навіть не одразу всі її визнають, але вона буде православною і українською по суті, духу та формі». «А всі ці ідеологеми «третього Риму», «православного папства» зникнуть, як морок», - наголосив Патріарх ФІЛАРЕТ.