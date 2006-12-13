Хав’єр Солана привітав Януковича

Генеральний секретар Ради Міністрів ЄС, представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА привітав український уряд з ухваленням необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі законів.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, про це він сказав сьогодні під час телефонної розмови з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Х.СОЛАНА назвав ухвалення законів щодо СОТ важливим для відносин з Євросоюзом та інтеграції у світові економічні структури досягненням.

Під час розмови В.ЯНУКОВИЧ також поділився враженнями про підсумки свого візиту до Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила останній із законів, необхідних до вступу України до СОТ.