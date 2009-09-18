Генсек НАТО сьогодні виступить з промовою про відносини з Росією

Увага сьогодні спрямована на Брюссель, де Генсек НАТО виступить з програмною промовою про відносини Росії і Північноатлантичного альянсу, передає Эхо Москвы.

Ще 2 дні тому він заявив, що озвучить нові ініціативи по встановленню довіри між НАТО і Москвою. Відносини з Брюсселем різко ускладнилися в серпні минулого року, коли міністри закордонних справ альянсу звинуватили Росію в непропорційному застосуванні сили відносно Грузії. Тоді ж була заморожена робота Ради "Росія-НАТО". Її роботу вдалося відновити лише в квітні цього року. Промова Андерса фог Расмуссена прозвучить на тлі заяви Вашингтона про відмову від проекту розміщення елементів ПРО у Східній Європі.

Росії доведеться симетрично відповісти на згортання системи ПРО в Європі. Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на джерела в МЗС Росії. За їх даними, Вашингтон чекає від Москви істотних поступок по Ірану, а саме, підтримки жорстких санкцій проти цієї країни і відмови від постачань їй зенітно-ракетних комплексів С-300. Нагадаємо, напередодні президент США Барак Обама оголосив про те, що Вашингтон відмовляється від розгортання елементів системи ПРО в Польщі та Чехії.