Медведєв і Путін домовлятимуться, хто йтиме в президенти

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ не збирається звільняти уряд і прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА.

Про це він заявив в інтерв`ю Сі-Ен-Ен, коментуючи запитання журналіста про те, чи є він насправді «босом В.ПУТІНА».

«За Конституцією в країні є тільки один Верховний Головнокомандувач, є тільки один гарант виконання Конституції, є тільки один глава держави – це Президент країни», - зауважив Д.МЕДВЕДЄВ.

Реагуючи на зауваження журналіста про існування думки, що реальна влада в Росії сконцентрована в руках В.ПУТІНА, а Д.МЕДВЕДЄВ є «церемоніальним фасадом», російський Президент зазначив: «Ймовірно, ті, хто міркує так, повинні сказати наступну фразу: чинний Президент країни все нам доведе тільки в одному випадку, якщо він звільнить уряд. Я не збираюся цього робити, тому що мені комфортно працювати і з урядом, і з ПУТІНИМ. От і все».

«Все інше, розумієте, безглуздо про це говорити, але в нашій країні все так забюрократизовано, що ніхто навіть пальцем не поворухне без того, поки я не підпишу папір, навіть якщо вони по-різному оцінюють когось», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Крім того, він повідомив, що вони з В.ПУТІНИМ домовляться, хто з них балотуватиметься на наступний президентський термін.

«Коли, припустимо, партія ухвалює рішення висунути когось на посаду Президента, вона виходить з того, які кондиції у цієї людини, наскільки вона є прохідною, чи здатна вона перемогти», - підкреслив російський Президент.

«Ну, у нас поки нормальний рейтинг з ним. Тому ми домовимося, це точно», - цитує Д.МЕДВЄДЄВА офіційний сайт Кремля.