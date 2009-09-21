Ізраїль не виключає удару по ядерних об'єктах Ірану

Ізраїль не виключає можливості військового удару по Ірану з метою нейтралізації його програми розробки ядерної зброї. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Даніель Аялон, передає Sky News.

Це прозвучало у відповідь на заяву президента РФ Дмитра Медведєва, згідно з якою президент Ізраїлю Шимон Перес під час їх зустрічі в Сочі запевнив російський колегу, що "Ізраїль не збирається завдавати ніяких ударів по Ірану". "За всієї пошани я не думаю, що російський президент може говорити за Ізраїль", - заявив Д.Аялон.

Кілька днів тому президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що Іран не потребує розробки ядерної зброї. Проте, за його словами, це може відбутися в майбутньому. Раніше Іран неодноразово заявляв, що має право на "мирний атом" і не має наміру виробляти ядерну зброю.

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