Голова української делегації в ПАРЄ зреагував на нового генсека
Торбйорн Ягленд займе посаду 1 жовтня
|Іван Попеску
Про це він заявив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН.
“Оцінюю позитивно і з точки зору особистих контактів, і з точки зору його контактів з Верховною Радою України”, - сказав І.ПОПЕСКУ.
“Мені, як голові делегації, буде дуже комфортно з ним співпрацювати”, - додав він.
Голова української делегації зазначив, що Т.ЯГЛЕНД дотримується принципів чіткого виконання зобов’язань країнами-членами Ради Європи, а також дотримання всіх правил, в тому числі процедурних, що, за його словами, є позитивним для України, якщо Київ буде готовим виконувати у повному обсязі всі зобов’язання, взяті перед цією організацією.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати ПАРЄ більшістю голосів обрали президента парламенту Норвегії Т.ЯГЛЕНДА Генеральним секретарем Ради Європи. Він головуватиме 5 років, починаючи з 1 жовтня 2009 року.