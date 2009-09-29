Голова української делегації в ПАРЄ зреагував на нового генсека

Голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Іван ПОПЕСКУ (Партія регіонів) позитивно оцінює обрання Торбйорна ЯГЛЕНДА Генсеком Ради Європи.

Про це він заявив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН.

“Оцінюю позитивно і з точки зору особистих контактів, і з точки зору його контактів з Верховною Радою України”, - сказав І.ПОПЕСКУ.

“Мені, як голові делегації, буде дуже комфортно з ним співпрацювати”, - додав він.

Голова української делегації зазначив, що Т.ЯГЛЕНД дотримується принципів чіткого виконання зобов’язань країнами-членами Ради Європи, а також дотримання всіх правил, в тому числі процедурних, що, за його словами, є позитивним для України, якщо Київ буде готовим виконувати у повному обсязі всі зобов’язання, взяті перед цією організацією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати ПАРЄ більшістю голосів обрали президента парламенту Норвегії Т.ЯГЛЕНДА Генеральним секретарем Ради Європи. Він головуватиме 5 років, починаючи з 1 жовтня 2009 року.