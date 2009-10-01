В Абхазії ввели російські телефонні коди

В Абхазії введено російські телефонні коди для мобільного й фіксованого зв`язку.

Як передає ІТАР-ТАСС, після підписання меморандуму про співпрацю між Абхазією та Мінкомзв`язку Росії територія отримала телефонний код у російській зоні нумерації – «7». Як заявили в Абхазії, для переходу на нову систему кодів буде потрібно від півтора до двох тижнів. При цьому грузинські коди збережуться до початку 2010 року.

Абхазія отримає від Росії телефонні коди на 20 млн. номерів замість 1 млн. грузинських.