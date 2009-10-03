Польща видала українцям майже 220 тисяч віз

Консульства Польщі в першій половині поточного року в Україні видали близько 220 тисяч віз.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі, не уточнивши, скільки віз було видано в першій половині 2008 року.

Згідно з переданими агентству консульським департаментом польського МЗС даними, українці в січні-червні отримали майже удвічі більше віз, ніж громадяни Білорусі та Росії разом узяті. Зокрема, польські консульства в РФ у першій половині року видали майже 50 тисяч віз, а в Білорусі - майже 70 тисяч.

В МЗС не уточнили, скільки у січні-червні українців, білорусів та росіян отримали шенгенських віз, які дають право перебувати на території усіх 25 держав Шенгенської зони, а скільки національних, що дають право знаходитися лише у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, прикордонна служба Польщі в першій половині поточного року зафіксувала 2,8 млн. перетинів наземного кордону громадянами України, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. Польща, яка з кінця 2007 року приєдналася до Шенгенської зони, минулого році скоротила видачу віз українцям на 40% - до 350 тисяч.