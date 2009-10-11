Сьогодні у Росії проходять 7 тисяч виборів

Сьогодні у 75 регіонах Росії проходять близько 7 тис. виборів різного рівня.

Як повідомили УНІАН у Центральній виборчій комісії Росії, у виборах зможуть взяти участь близько 30 млн. росіян.

Зокрема, вперше в історії муніципальні вибори пройдуть у Чечні та Інгушетії, де досі місцеві керівники призначалися регіональною владою.

У цілому в Росії виборці мають обрати представників на 43 тис. виборних посад з 90 тис. висунутих кандидатів.

Три суб`єкти РФ: Республіка Марій Ел, Тульська область і місто Москва - обиратимуть депутатів законодавчих органів влади.

Глава Центрвиборчкому Росії Володимир ЧУРОВ назвав виборчу кампанію «вельми організованою» і відзначив, що у день голосування можна розраховувати на досить високу активність виборців.

Під час голосування триватиме експеримент з електронного голосування - за допомогою Інтернету та мобільного телефону.

Згідно з інформацією МВС РФ, у забезпеченні громадського порядку і безпеки буде задіяно понад 75 тис. співробітників органів внутрішніх справ і понад 3 тис. військовослужбовців Внутрішніх військ МВС Росії.