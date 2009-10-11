Обама пообіцяв геям боротися за їх права

Президент США Барак Обама пообіцяв американським гомосексуалістам зробити все для скасування закону, відомого під назвою "Не питай, не говори", який свого часу дозволив людям нетрадиційної сексуальної орієнтації служити в американській армії, проте не дозволяє їм відкрито говорити про свої уподобання. "Це моє зобов`язання перед вами", - сказав глава держави, виступаючи у суботу з промовою на 13-й щорічній вечері організації The Human Rights Campaign ("Кампанія за права людини") – найбільшої в країні організації із захисту прав лесбіянок, геїв, бісексуалів і транссексуалів.

Ініціатором прийнятого в 1993 році закону "Don`t ask, don`t tell" був 42-й президент США Білл Клінтон. Суть закону полягає в тому, що гомосексуалістам і лесбіянкам заборонено служити в армії США, проте військове командування не має права ставити питання про сексуальну орієнтацію рекрутів. Тому гомосексуалісти, які хочуть вступити до лав збройних сил, можуть це зробити, змовчавши про свої статеві уподобання. Обама визнав, що нинішня економічна криза і реформа охорони здоров`я дещо відвернули увагу держави від проблем сексуальних меншин, проте пообіцяв, що це тимчасове явище. "Згідно з моїми очікуваннями, коли ви озирнетеся назад на ці роки, ви побачите час, коли дискримінації геїв та лесбіянок було покладено край, як в офісах, так і на полях битв", - пообіцяв Обама. Він нагадав про своє рішення зробити так, щоб соціальний пакет, що існує для сімей держчиновників, частково поширювався і на гей-партнерів. Також президент висловив сподівання, що зможе невдовзі підписати закон, що включає прояви ворожнечі відносно людей нетрадиційної сексуальної орієнтації до злочинів на ґрунті нетерпимості.

Промова Обами викликала бурхливе захоплення у гостей The Human Rights Campaign, багато хто з яких в неділю пройдуть маршем на захист прав сексуальних меншин вулицями Вашингтона. Однією з вимог демонстрантів стане скасування закону "Не питай, не говори".

РІА "Новости"