У Москві затримали організаторів акції «День гніву»

Після завершення санкціонованого владою мітингу у центрі Москви під назвою «День гніву» міліція затримала організаторів акції. Про це повідомив Радіо Свобода, один із затриманих, координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов. Його і ще четверо осіб доставили на відділення міліції.

В акції «День гніву» взяли участь близько 300 осіб. Головні лозунги мітингу – відставка мера Москви Юрія Лужкова і московського керівництва.

За словами Удальцова, акція пройшла спокійно. Однак, після її завершення, співробітники звинуватили учасників мітингу у незаконній агітації.