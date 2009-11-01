Російські прикордонники працюють у протигрипозних масках

Брянські прикордонники посилили контроль на прикордонних пунктах своєї ділянки російсько-українського кордону. Таких заходів вжито для профілактики вірусу грипу A (H1N1) і з огляду на розповсюдження цього захворювання в Україні передає телеканал "Вести".

Йдеться про виявлення ознак грипу у тих, хто в`їжджає до Брянської області, або їде транзитом через автомобільні пункти пропуску, а також через залізничні станції, уточнив представник прикордонного управління ФСБ РФ у Брянській області. За його словами, російські прикордонники здійснюють митний контроль у марлевих пов`язках і гумових рукавичках.

У Брянській і Воронезькій областях на головних автомобільних переходах на кордоні з Україною встановлені цілодобові санітарні карантинні пости. У прикордонних областях проводиться вакцинація проти сезонного грипу.