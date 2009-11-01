Російські прикордонники працюють у протигрипозних масках

01:15, 01 листопада 2009
Світ
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На кордоні з Україною - карантинні пости

Брянські прикордонники посилили контроль на прикордонних пунктах своєї ділянки російсько-українського кордону. Таких заходів вжито для профілактики вірусу грипу A (H1N1) і з огляду на розповсюдження цього захворювання в Україні передає телеканал "Вести".

Йдеться про виявлення ознак грипу у тих, хто в`їжджає до Брянської області, або їде транзитом через автомобільні пункти пропуску, а також через залізничні станції, уточнив представник прикордонного управління ФСБ РФ у Брянській області. За його словами, російські прикордонники здійснюють митний контроль у марлевих пов`язках і гумових рукавичках.

У Брянській і Воронезькій областях на головних автомобільних переходах на кордоні з Україною встановлені цілодобові санітарні карантинні пости. У прикордонних областях проводиться вакцинація проти сезонного грипу.

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