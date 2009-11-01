У Якутії зазнав катастрофи Іл-76

Усі одинадцять осіб, які були на борту Іл-76, який зазнав у неділю катастрофи в Якутії, - загинули, повідомив РІА “Новости” представник прес-служби Далекосхідного регіонального центру МНС Росії.

Літак Іл-76 (Калузька область), який проходить у польотній документації як повітряне судно МВС Росії, в неділю вранці без вантажу на борту злетів з якутського аеропорту "Мирний" і взяв курс на Іркутськ. Незабаром після зльоту його почало зносити праворуч. О 8.49 за місцевим часом (2.49 за московським), за три кілометри від аеропорту літак впав і спалахнув. На борту Іл-76 було 11 людей - 7 членів основного екіпажа і 4 - підмінного.

Літак впав у безлюдному місці, тому руйнувань житлових і виробничих будинків - немає.

"Пожежні розрахунки закінчили гасити пожежу на місці падіння. З літака, що розбився, дістали тіла всіх одинадцяти людей, які були на борту", - уточнив співрозмовник агентства.

За його словами, для з`ясування причин падіння літака створена спеціальна авіаційна комісія. Вона вже почала роботу.