Доступність шенгенських віз - індикатор ставлення Європи до України

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО вважає, що доступність шенгенських віз є головним індикатором ставлення Європи до України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи, зокрема, повідомлення Держслужби туризму та курортів про те, що в консульствах низки шенгенських країн склалася образлива для українських громадян ситуація – аж до того, що нашим туристам доводиться оплачувати послуги, яких вони не потребують, у тому числі дзвінки в колл-центри, щоб зареєструватися на подання документів для відкриття шенгенської візи.

«Ситуація з візами – ілюстрація реального стану європейсько-українських відносин та й зовнішньої політики України загалом», - підкреслив С.ТІГІПКО.

На його переконання, Україні необхідно переорієнтувати зовнішню політику на захист національних економічних інтересів і прав наших громадян. “І ми повинні давати абсолютно симетричну відповідь на кожен дискримінаційний вчинок наших європейських партнерів», - заявив С.ТІГІПКО.