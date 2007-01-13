Програш Білорусі - добра новина для Европейського союзу

Верховний представник Євросоюзу із загальної зовнішньої політики й безпеки Хав’єр СОЛАНА вітає досягнення Росією й Білоруссю угоди про транзит нафти.

"Це хороша новина для обох країн, а також для Європейського Союзу", - йдеться в заяві Х.СОЛАНИ, передає РІА «Новости».

"У процесі переговорів я знаходився в контакті з обома сторонами й підбадьорював їх до того, щоб якнайскоріше знайти рішення, яке дозволило б уникнути негативної дії на поставки нафти в Євросоюз. Я радий тому, що тепер таку угоду досягнуто", - підкреслюється в заяві.

Х.СОЛАНА також висловив побажання, щоб Росія та ЄС досягли кращого розуміння "щодо базових принципів майбутнього енергетичного партнерства".

Білорусь припинила транзит російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба" в ніч із 7 на 8 січня 2007 року, зажадавши від РФ оплати встановленого з 1 січня 2007 року митного збору на нафту, що транспортується по нафтопроводах республіки (на січень вона встановлена на рівні $45 за тонну нафти).

10 січня Володимир ПУТІН обговорив із Олександром ЛУКАШЕНКОМ по телефону проблеми транзиту російської нафти через Білорусь. Того ж дня білоруський уряд визнав такою, що втратила силу постанову ради міністрів про введення державного збору за транспортування нафти по території Білорусі, після чого поставки нафти до Європи поновилися.