Жириновський: Україна більш демократична країна, ніж Росія

Україна більш демократична країна, ніж Росія, заявив віце-спікер Держдуми РФ Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ виступаючи на форумі європейських і азіатських ЗМІ у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «У принципі, зараз в Україні за окремими показниками більше демократії».

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ підкреслив, що прохідний бар`єр до парламенту України (3%) нижче, ніж у Росії (7%), що дає можливість більшій кількості людей направити своїх представників у законодавчі органи влади.

На його думку, ідеалом є Ізраїль, де для попадання до парламенту необхідний 1%.

«У вас (в Україні) нижче відсоток проходження – це добре. Також немає тиску на пресу», - підкреслив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Також він зазначив, що російські депутати насилу добилися, щоб засідання Держдуми транслювалися в Інтернеті, а в Україні роботу парламенту можна подивитися по телевізору.

«У вас (в Україні) проблема в чому? У тому, що корупція, як і в Росії», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.