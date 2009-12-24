Переговори про розмежування Азовського і Чорного морів пройдуть у Москві

Наступний раунд переговорів делегацій України і Російської Федерації з розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки заплановано провести у першому півріччі 2010 року у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, таке рішення було прийнято за результатами переговорів делегацій двох країн, що пройшли 22-23 грудня у Києві.

У ході переговорів делегації розглянули питання щодо проекту лінії українсько-російського державного кордону в Азовському морі та Керченській протоці.

Було також грунтовно обговорено розмежування територіальних морів і континентального шельфу у Чорному морі.

Що стосується проблеми розмежування Керченської протоки, то сторони вкотре підтвердили свої позиції. Зокрема, з українського боку було заявлено, що конструктивні домовленості про делімітацію Азовського і Чорного морів та врегулювання усіх інших проблем в цих акваторіях можуть бути досягнуті лише за умови розмежування Керченської протоки державним кордоном.

Українська сторона ще раз підтвердила свою готовність розглянути пропозиції Російської Федерації щодо забезпечення гарантій свободи судноплавства у Керченській протоці для російських суден і очікує на відповідні пропозиції російської сторони.

Були також заслухані повідомлення про стан підготовки проектів двосторонніх угод щодо співробітництва в галузях судноплавства, рибальства, захисту морського середовища та екологічної безпеки в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці.