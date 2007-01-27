Іран звинуватив Джорджа Буша в тероризмі

Іран заявив, що вважає "актом терору" розпорядження Президента США Джорджа БУША вживати будь-які необхідні заходи, аж до найжорсткіших, проти іранських агентів в Іраку.

Як передає радіо «Свобода», високопоставлений представник іранського парламенту Алаеддін БУРУДЖЕРДИ заявив, що наказ Дж.БУША суперечить нормам міжнародного права.

Як повідомлялося, американський Президент дав військовослужбовцям США в Іраку право нейтралізувати іранських агентів, дії яких несуть загрозу американським військам або мирному населенню. У розпорядженні Дж.БУША підкреслюється, що такі заходи мають застосовуватися тільки на території Іраку.