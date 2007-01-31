Польща отримала офіційну ноту США

Польща одержала офіційну ноту США про можливе розміщення елементів системи протиракетної оборони (ПРО). Про це повідомила глава МЗС Польщі Анна ФОТИГА, передає РБК.

За словами міністра закордонних справ Польщі, зараз у Варшаві вивчають пропозицію Вашингтона.

Нагадаємо, що минулого тижня США заявили, що планують розмістити до 2012 р. системи протиракетної оборони в Чехії і Польщі для того, щоб збивати іранські ракети, здатні долітати до Східної Європи.

Крім того, в Пентагоні не виключили, що елементи системи ПРО можуть бути розміщені і в Україні. Проте офіційний Київ ці заяви спростував. Реакція Москви на плани США щодо розміщення елементів системи ПРО в Східній Європі була різко негативною.