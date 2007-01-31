Британія затримала підозрюваних у підготовці теракту

У Великобританії в середу поліція затримала вісім чоловік, підозрюваних в причетності до терористичної діяльності, повідомляє телеканал Ськай Ньюз.

Підозрювані були затримані близько четвертої години ранку за місцевим часом (7.00 мск) в Бірмінгемі. У операції із затримання брали участь співробітники антитерористичних служб і поліції округу Мідлендс і офіцери Скотланд-ярду.

Як повідомили представники поліції, за підозрюваними протягом півроку велося стеження.

"Затримання проводилося за підозрою в плануванні, підготовці і підбурюванні до участі в терористичних актах на підставі Акту про тероризм 2000 року", - йдеться в заяві поліції.

"В даний час кілька будинків у Бірмінгемі оточені і там проводяться обшуки. Як запобіжний засіб ми підсилили поліцейську присутність в цих місцях", - наголошується в документі.

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