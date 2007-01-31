НАТО готується в Косовому до гіршого

НАТО готується до гіршого сценарію розвитку ситуації в Косово і чекає хвилю насильства в цьому албанському анклаві при майбутньому вирішенні долі автономного краю, заявив командувач військами Північноатлантичного альянсу в Косовому генерал-лейтенант Роланд Катхер. Тим самим він повторив слідом за аналітиками побоювання, що сербське населення, яке живе на півночі автономії, може збунтуватися, що потягне конфлікти на сході Сербії в долині Прешево і на півдні Македонії, де в 2001 р. албанці вели бої з урядовими військами. "Якщо щось станеться на півночі Косово, то може вийти ефект доміно", - заявив Р.Катхер. "Такі ж проблеми почнуться і в долині Прешево", - додав він, передає Reuters.

Албанська більшість Косово, яка складає 90% відсотків населення краю, розраховує на більшу незалежність від Сербії в 2007 р. За словами Р.Катхера, НАТО уважно стежить за ситуацією в прикордонних регіонах. Аналітики вважають, що в разі рішення Сербії відокремити Косово, албанці в прикордонних областях можуть відновити збройну боротьбу, припинену за допомогою західної дипломатії, і зажадати приєднання до Косова.

Спецпосланець ООН з питань про майбутній статус краю Марті Ахтісаарі має подати проект врегулювання косовської проблеми до Бєлграда та Приштіни 2 лютого 2007 р. Це буде через вісім років після того, як ООН узяло територію під свій контроль.