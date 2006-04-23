Лакшмі Міттал випередив Абрамовича, королеву і взагалі всіх

Найбагатшою людиною Великої Британії нинішнього року визнано власника металургійної групи «Міттал Стіл» Лакшмі МІТТАЛА – вихідця з Індії, який у листопаді 2005 року придбав контрольний пакет українського ВАТ «Криворіжсталь» у розмірі 93,02% статутного фонду.

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на тижневик «Санді Таймс», особисті статки Лакшмі МИТАЛЛА оцінюються в 14,8 млрд. фунтів стерлінгів.

Друге місце у списку займає росіянин Роман АБРАМОВИЧ. За підрахунками економічної служби «Санді Таймс», його статки досягають 10,8 млрд. фунтів стерлінгів.

Трійку завершує британський аристократ - Герцог ВЕСТМІНСТЕРСЬКИЙ, який володіє крупною нерухомістю і земельними ділянками в Англії і на континентальній Європі.

У десятці найбагатших людей Великобританії є ще один росіянин. Шосте місце в списку «Санді Таймс» займає Леонард БЛАВАТНИК, який має інтереси в телекомунікаційному і індустріальному бізнесі. Його особисті статки оцінюються в 4,76 млрд. фунтів стерлінгів.

Королева Великобританії ЄЛИЗАВЕТА II опинилася на 192 місці з розміром статків в 300 млн. фунтів.