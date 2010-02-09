Росія купує у члена НАТО наступальний військовий корабель

Французьке Міністерство оборони повідомило про продаж Росії новітнього військового корабля та переговори із Москвою про ще три кораблі, які вона хоче закупити у Франції.

Про це повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.

Це перша подібна оборудка між Росією і членом НАТО.

Французький Президент Ніколя САРКОЗІ схвалив продаж корабля класу "Містраль" водотоннажністю у 23 тис. тонни і завдовжки у 299 метрів.

Як припускають аналітики, французи запросять за свій "Містраль" 500 млн. євро. Це наступальний корабель, який може перевозити вертольоти, військову техніку.

Аналітики вважають, що Росія намагається модернізувати свої Військово-Морські сили й армію загалом.

Перспектива того, що французький "Містраль" може бути використано проти членів НАТО або їх союзників, занепокоїла багатьох в Альянсі. Один із американських високопосадовців, які супроводжують міністра оборони США Роберта ГЕЙТСА під час його візиту до Парижа, заявив, що "в них є питання" до Франції щодо цієї оборудки.