Саакашвілі вірить в успіх Януковича на «високій посаді»

Президент Грузії Михайло Саакашвілі в ході телефонної бесіди привітав Віктора Януковича.

«Вірю у ваш успіх на високій посаді. Вибори в Україні були проведені демократично і вільно. Це ще раз підтвердило, що Україна рухається шляхом зміцнення демократичних цінностей і свобод», - цитує грузинського президента прес-служба Партії регіонів.

Янукович подякував Президентові Грузії за привітання і добрі побажання. «Люди в Україні пов`язують з новою владою великі надії на зміни життя на краще. Упевнений, що нам вдасться їх виправдати», - сказав Янукович.