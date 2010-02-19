Генсек Ради Європи: маємо чітку політичну ціль

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД переконаний, що йому вдасться реформувати організацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив журналістам під час візиту для зустрічей з представниками Єврокомісії та Ради Європейського Союзу.

“Так, я маю чітку підтримку з боку лідерів 47 країн-членів для здійснення реформ”, - сказав Генсек Ради Європи.

“Це дуже складний процес, але він необхідний”, - додав він.

Т.ЯГЛЕНД зауважив, що розуміє складність поставленого перед ним завдання, у тому числі через внутрішню бюрократію організації. “Кращий шлях вирішити це – мати політичну ціль... Зараз ми маємо чітку політичну ціль, і тепер необхідно організувати самих себе”, - наголосив Генсек Ради Європи.

Довідка УНІАН. Рада Європи була створена 5 травня 1949 року. Головна мета організації – захист прав людини.