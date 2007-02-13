За три роки з ФБР пропали десять ноутбуків з секретною інформацією, йдеться в доповіді генерального інспектора Мінюсту США, яка потрапила в розпорядження РІА Новости.

Доповідь охоплює період з 1 лютого 2002 року по 30 вересня 2005 року. Як наголошується в документі, всього при перевірці у ФБР не дорахувалися 160 ноутбуків, до того ж причину зникнення 116 з них співробітники бюро так і не змогли пояснити.

У шести з десяти випадків втрати комп`ютерів з секретною інформацією ФБР не змогло уточнити характер втрачених даних. Решта випадків, на думку експертів, могла завдати шкоди безпеці країни. Так, згідно з доповіддю, 12 липня 2002 року з офісу Бостона ФБР пропав ноутбук, що містив програмне забезпечення за допомогою якого виготовлялися посвідчення співробітників.

При цьому, як наголошується в доповіді, на два запити про ступінь секретності інформації в цьому ноутбуку з офісу Бостона пришли дві абсолютно різних відповіді: В одній йшлося про те, що ноутбук містить таємну інформацію, а в іншому, що там немає нічого особливого. За даними ФБР, цей ноутбук було вкрадено.

Також до рук зловмисників потрапив і ноутбук "з планом системи безпеки системи контролю електронного доступу". Його вкрали третього листопада 2004 року з відділу безпеки ФБР. Та ж доля спіткала і ноутбук з криміналістичної лабораторії ФБР в Куантіко - в пам`яті цього комп`ютера були імена, номери телефонів і адреси співробітників ФБР.

Навіть враховуючи секретність інформації, розслідування втрати ноутбуків проводилося тільки в шести випадках, при цьому, до їх числа не увійшли втрати ноутбуків, що містили особисті дані співробітників і програмне забезпечення для виготовлення посвідчень, наголошується в доповіді.

Також в документі приділена увага і зниклій з ФБР зброї, ситуація з якою, як не дивно, абсолютно аналогічна ситуації з ноутбуками. З 2002 по 2005 роки ФБР втратило 160 одиниць вогнепальної зброї, 94 з яких були вкрадені. У більшості випадків ФБР втрачало пістолети - 133, в решті випадків це були гвинтівки, дробовики і навіть автомати.

Всього ж, згідно з доповіддю, ФБР має більше 50 тисяч одиниць вогнепальної зброї і більше 20 тисяч ноутбуків.