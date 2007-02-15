Буш відповів Путіну

Президент Буш у відповідь на недавню різку критику президента Путіна заявив, що обидві країни, незважаючи на окремі розбіжності, можуть працювати разом для досягнення загальної мети.

Як заявив американський президент на своїй першій цього року прес-конференції, "ми можемо працювати разом над багатьма питаннями". Зокрема, він вказав, що і Росія, і США хочуть "переконати іранців позбавитися своєї ядерної програми" і що Москва, як член Ради Безпеки ООН, відіграє в цьому важливу роль.

Крім того, як вказав президент Буш, "Росія і Сполучені Штати дуже тісно працюють стосовно проблеми нерозповсюдження ядерної зброї".

Відносно Ірану Буш заявив, що корпус Вартових Ісламської революції причетний до кількох нападів на американські війська в Іраку.

За його словами, Сполучені Штати "знають напевно", що спецпідрозділ цього корпусу поставив до Іраку вибухові пристрої. За словами американських представників, фугаси, здатні пробивати танкову броню, спричинили багато жертв серед американців.

Але, як визнав Буш, він не знає, хто саме віддав наказ про постачання зброї.

Президент США визнав, що він розходиться з президентом Путіним в питаннях про користь Північно-атлантичного альянсу, який, на думку Володимира Путіна, несе загрозу для Росії.

Але, як зазначив Буш, обидві країни можуть співпрацювати з цілого ряду важливих питань. Серед них - дипломатичні зусилля з метою примусити Тегеран відмовитися від своєї ядерної програми і боротьба за нерозповсюдження ядерної зброї.

Минулої суботи на міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені російський лідер заявив, що Вашингтон силою нав`язує іншим свої правові норми і морально-політичні цінності, і відзначив, що така політика є небезпечною.

Президент Буш визнає, що відносини Москви і Вашингтона вельми складні, але вважає, що вони не перешкодять взаємній співпраці.

Бі-бі-сі