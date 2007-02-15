Путін провів кадрові зміни у російському уряді

Сергій ІВАНОВ, що раніше суміщав пости віце-прем`єра і керівника Міноборони РФ, призначений першим віце-прем`єром.

Як повідомляє «Газета.Ру», Президент Росії Володимир ПУТІН заявив про це на нараді з економічних питань в Кремлі.

Президент РФ підписав указ про розширення сфери відповідальності С.ІВАНОВА, поклавши на нього обов`язки координації, крім ВПК, частини цивільного сектора в економіці. «В цих умовах він вже не зможе виконувати обов`язки керівника Міноборони. На двох стільцях в даному випадку всидіти не можна», - сказав В.ПУТІН.

Головою Міноборони Росії стане Анатолій СЕРДЮКОВ, який до останнього часу був керівником Федеральної податкової служби.

Керівник апарату уряду Росії Сергій НАРИШКІН став віце-прем`єром із зовнішньоекономічної діяльності.