Путін змінив президента Чечні

Президент Росії Володимир ПУТІН підписав указ про прийняття відставки президента Чечні Алу АЛХАНОВА за власним бажанням, а також про призначення тимчасово виконуючим обов`язки президента Чечні голови уряду ЧР Рамзана КАДИРОВА на період до вступу на посаду особи, наділеної повноваженнями президента ЧР.

Як передає ІТАР-ТАСС, А.АЛХАНОВА призначено указом президента РФ заступником міністра юстиції РФ. Як повідомив В.ПУТІН, він розглянув звернення А.АЛХАНОВА з проханням перевести його на іншу роботу і підписав указ про призначення його заступником міністра юстиції РФ.

В.ПУТІН відзначив, що А.АЛХАНОВ пропрацював на посаді президента Чечні з серпня 2004 року і за цей час у Чечні багато що змінилося на краще.